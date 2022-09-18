الإحباط يسيطر على ساديو ماني في موسمه الأول مع بايرن ميونخ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير إنجليزية، أن الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول السابق وبايرن ميونخ الحالي، يمر بحالة من الإحباط مع فريقه الألماني خلال الفترة الحالية.

وبحسب موقع "ليفربول إيكو"، فإن غياب ماني عن التسجيل أو صناعة الأهداف خلال آخر 6 مباريات، تسبب في معاناة اللاعب السنغالي من حالة إحباط، على الرغم من الانطلاقة القوية له رفقة البافاري الذي انتقل إلى صفوفه الميركاتو الصيفي الماضي.

وأكد الموقع الإنجليزي أن ديتمار هامان نجم ليفربول السابق، لديه معلومة تشير إلى أن ماني غير سعيد مع بايرن ميونخ ليس فقط بسبب سوء التوفيق الذي يلازمه، ولكن أيضاً بسبب عدم الاعتماد عليه في مركزه الأساسي.

وشارك ساديو ماني في خسارة بايرن ميونخ أمام أوغسبورغ 0/1، أمس السبت، في لقاء الجولة السابعة من بطولة الدوري الألماني.

وتعادل بايرن ميونخ في بطولة الدوري الألماني إلى الآن 3 مرات، وخسر مرة، خلال 7 مباريات خاضها منذ انطلاق الموسم، فيما حقق الفوز في 3 لقاءات فقط، الأمر الذي يؤكد معاناة البافاري من تذبذب في الأداء والمستوى، على الرغم من تحقيق الفوز مؤخراً على برشلونة 0/2، بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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