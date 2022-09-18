في 9 دقائق فقط.. أودينيزي يجلد انتر ميلان ويخطف صدارة «الكالتشيو» مؤقتاً

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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حقق أودينيزي فوزاً قاتلاً على انتر ميلان بنتيجة 1/3، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي، على ملعب فريولي.

تقدم انتر ميلان بهدف مبكر جاء عن طريق نيكولو باريلا في الدقيقة 5 من عمر المباراة، ولكن تراجع الانتر كلفه استقبال هدف التعادل الذي جاء عن طريق ميلان شكرينار في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة 84 نجح جاكا بيول في تسجيل الهدف الثاني لصالح أودينيزي، قبل أن يضيف صاحب الأرض هدفاً ثالثاً في الدقيقة 93، عن طريق تولغاي أرسلان لينتهي اللقاء 1/3، وينال انتر ميلان عقابه على إهدار الفرص السهلة التي سنحت له طوال اللقاء.

وبهذا الفوز يتصدر أودينيزي جدول ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتاً برصيد 16 نقطة، بعدما خاض 7 مباريات فاز في 5 منها، وتعادل في لقاء، وخسر مثله.

وتجمد رصيد انتر ميلان عند 12 نقطة يحتل بها المركز السادس بجدول الترتيب الكالتشيو، بعدما خاض 7 مباريات، حقق 4 انتصارات منها، ولم يتعادل، وخسر 3.

ويخوض نابولي صاحب وصافة الدوري الإيطالي، مباراة قوية اليوم الأحد أمام ميلان، يسعى خلالها لاستعادة صدارة الكالتشيو التي خطفها أودينيزي.

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