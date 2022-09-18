برشلونة يسعى لمواصلة مفاجآته في ملف الصفقات

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يبحث برشلونة مواصلة تدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة، رغم ما حققه من مفاجآت خلال الميركاتو الصيفي الأخير.

وكان برشلونة تعاقد مع مجموعة من اللاعبين المميزين في الانتقالات الماضية، على رأسهم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، والفرنسي جول كوندي.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن برشلونة يراقب موقف النجم الإيطالي جورجينيو لاعب وسط تشيلسي لضمه خلال الصيف المقبل، استغلالا لانتهاء تعاقده مع البلوز بنهاية الموسم الجاري، وعدم توصله إلى الآن لاتفاق مع النادي الإنجليزي بشأن تجديد عقده لفترة جديدة.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن برشلونة يرى جورجينيو سيكون بديلاً محتملاً لسيرخيو بوسكيتس الذي ينتهي عقده مع النادي الكتالوني هذا الموسم، وليس هناك نية للتجديد معه في ظل عدم الاعتماد عليه من قبل مدرب البرسا تشافي هيرنانديز.

ويعاني برشلونة من أزمة مالية كبيرة، وهو ما دفع إدارته للتركيز على خطف الصفقات المجانية للاعبين مميزين، لديهم القدرة على تحقيق الفارق رفقة البلوغرانا.

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