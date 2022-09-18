العنصرية تدفع فينيسيوس للانتقام في الديربي

المصدر: تقرير - سارة عبدالباقي

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يهدف الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، قيادة فريقه لتحقيق الفوز في اللقاء المرتقب أمام أتلتيكو مدريد، لاسيما أن لقاء الديربي يمثل له تحدياً خاصًا ويعد بمثابة فرصة جيدة أمامه للانتقام بسبب الأحداث التي مر بها في الأيام الماضية.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على أتلتيكو مدريد بالجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني، اليوم الأحد، حيث تنطلق المباراة في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتعرض فينيسيوس لتهديدات من قائد أتلتيكو مدريد كوكي خلال الأيام الماضية حيث حذره الأخير من الاحتفال بالرقص حال تسجيله هدفاً أمام الأتلتيكو، كما وجه بيدرو برافو رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في إسبانيا، عبارات عنصرية لفينيسيوس، بعدما قال: "إذا كنت تريد أن ترقص السامبا، فتذهب إلى قاعات سامبودرومو، وهنا ما عليك فعله هو احترام زملائك والتوقف عن التصرف مثل القرد"، وهو ما ترتب عليه لجوء ريال مدريد إلى القضاء للدفاع عن لاعبه.

وتسببت هذه الأحداث في خلق الحافز والدافع لدى فينيسيوس للانتقام خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، إذ يدخل الديربي بحثاً عن أول أهدافه في شباك اللوس كولتشونيروس ومن ثم الرقص على طريقته الخاصة في ميتروبوليتانو معقل الأتلتيكو، استغلالا لفترة التوهج التي يمر بها على المستوى التهديفي، إذ نجح البرازيلي الشاب في التسجيل خلال آخر 5 مباريات خاضها مع ريال مدريد.

وخاض فينيسيوس 8 مباريات سابقة أمام أتلتيكو مدريد، حقق فيها الانتصار رفقة ريال مدريد 5 مرات، وتعادل مرتين، بينما تعرض للخسارة مرة واحدة، وقدم خلالها اللاعب البرازيلي 3 تمريرات حاسمة، لكنه لم يسجل أي أهداف.

ويعود تاريخ أول مواجهة جمعت بين فينيسيوس وأتلتيكو مدريد إلى 29 سبتمبر 2018، حيث شارك خلال آخر 3 دقائق بالمباراة، تحت قيادة مدرب الريال السابق جولين لوبيتيغي.

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