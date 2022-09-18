من أجل الصدارة.. ترقب في برشلونة لديربي مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يترقب نادي برشلونة نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني، متعشماً في الحفاظ على صدارة الليغا.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

وخطف برشلونة، أمس السبت، صدارة الليغا لأول مرة تحت قيادة مدربه تشافي هرنانديز، ويأمل البلوغرانا أن يحافظ على تصدره لجدول الدوري، بتعثر ريال مدريد في لقاء الديربي سواء بخسارته أو تعادله.

تأتي صدارة برشلونة لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، ولم يسبق للبرسا أن تصدر جدول المسابقة منذ عامين كاملين.

كانت آخر مرة تصدر فيها برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني 17 أكتوبر 2020، عندما كان يتولى تدريب الفريق الكتالوني المدرب رونالد كومان.

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