ميلان يواصل مطاردة حكيم زياش

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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واصل نادي ميلان، محاولاته لضم الدولي المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي، على الرغم من فشل المفاوضات بين الروسونيري والبلوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن الوضع الحالي لزياش مع تشيلسي لا يبشر باستمراره ضمن صفوف الفريق الإنجليزي، مشيرة إلى أنه حال اقتراب رحيله سيكون ميلان هو النادي الأقرب لضم الدولي المغربي خلال الميركاتو الشتوي المقبل، في ظل تمسك النادي الإيطالي بالحصول على خدماته.

وأكدت الصحيفة أن العديد من نجوم الكرة السابقين، وجهوا نصيحة لزياش بضرورة رحيله عن تشيلسي بهدف العودة مرة أخرى للمشاركة الأساسية.

ولعب زياش أربع مباريات فقط هذا الموسم مع تشيلسي، على الرغم أنه كان أحد أفضل لاعبي البلوز في الموسمين الماضيين.

ولم يجد زياش مكانه في التشكيل الأساسي لتشيلسي تحت قيادة توماس توخيل مدرب البلوز السابق، ولم تضح الأمور إلى الآن بعد وصول المدرب الجديد غراهام بوتر.

وتلقى زياش العديد من العروض خلال فترة الانتقالات الماضية، على رأسها عرض من مانشستر يونايتد وآخر من أياكس ناديه السابق، ولكن تمسك تشيلسي بخدماته حال دون رحيله.

وانتقل زياش إلى تشيلسي قادماً من أياكس صيف 2020، في صفقة بلغت قيمتها 33 مليون جنيه إسترليني.

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