سأشاهده في هذه الحالة.. تشافي يعلق على إمكانية متابعة ديربي مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

علق تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، على إمكانية متابعته لمباراة ديربي مدريد التي ستجمع بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، اليوم الأحد، بالجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

وقال تشافي على هامش المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة برشلونة وإلتشي: "إذا سمحوا لي أطفالي بمتابعة الديربي سأتابعه، دعونا ننام اليوم متصدرين لأول مرة منذ عامين".

وتابع: "الفوز كان هامًا، في الشوط الثاني كانت الأمور أسهل علينا بعد طرد أحد لاعبي الخصم، أصبحت المباراة أكثر تمركزية واستمتعنا بها".

وأضاف: "لدينا لاعبون شباب لم يحققوا ألقاباً، هم جائعون لذلك، لدينا أيضاً لاعبون مخضرمون، الشيء الجيد أن تكون جائعاً للفوز بالألقاب والرغبة في الانتصار دائماً".

وعن لاعب برشلونة ليفاندوفسكي، قال تشافي: "الوجه الإنساني الخاص به فاجئني، فهو متواضع للغاية فضلاً عن مستواه الفني المميز في الملعب".

وكان برشلونة فاز على إلتشي بثلاثية نظيفة، وتصدر البرسا بهذا الفوز جدول ترتيب الليغا، بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة، في انتظار ما ستسفر عنه مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز