غياب بنزيما وفاسكيز عن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو

المصدر: وكالات

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كشفت تقارير صحفية عن موقف ثلاثي ريال مدريد من مواجهة أتلتيكو مدريد، غدا الأحد، في قمة الجولة السادسة من الليغا، على ملعب " ميتروبوليتانو".

وأكدت شبكة " GOL " الإسبانية، فإن كريم بنزيما ولوكاس فاسكيز، خارج حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي في الديربي.

وأضافت أنه رغم تصريحات كارلو أنشيلوتي بشأن لحاق بنزيما في الديربي، إلا أنه سيكون من المستحيل أن يتواجد اللاعب ضد الروخي بلانكوس.

واختتم المصدر أن المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، سيكون جاهزاً لمواجهة الديربي، بعد غيابه مؤخراً عن الفريق بسبب الإصابة التي يعاني منه.

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، القائمة والتي شهدت غياب الثنائي كريم بنزيما ولوكاس فاسكيز بسبب الإصابة، وعودة المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو.

وضمت قائمة ريال مدريد 22 لاعبًا لمواجهة أتلتيكو في الديربي وهم كالتالى:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - لويس لوبيز

الدفاع: كارفخال - ميليتاو - ألابا - فاليخو - ناتشو - أودريوزولا - روديجير - ميندي

الوسط: كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - سيبايوس

الهجوم: هازارد - أسينسيو - فينيسيوس جونيور - رودريجو – ماريانو

يتصدر فريق ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 15 نقطة، فيما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز السابع برصيد 10 نقاط.

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