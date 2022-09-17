طفل يخدع دروغبا في الكويت ويضعه في مأزق (فيديو)

المصدر: وكالات

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تعرض المهاجم الإيفواري السابق، ديدييه دروغبا، أسطورة نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، لـ"مقلب" من قبل أحد الأطفال أثناء مشاركته في حدث دعائي في الكويت.

وطلب أحد الأطفال من دروغبا أن يقوم بالتوقيع له على قميص فريق تشيلسي "البلوز"، ولم يتردد الإيفواري في الاستجابة لطلبه.

ولكن الطفل بعد الحصول على توقيع دروغبا، فاجأ النجم الإيفواري بأنه من مشجعي الغريم أرسنال، حيث كان يرتدي قميص "الكنرز" تحت قميص "البلوز"، ليضع الفيل الإيفواري يديد على رأسا من الدهشة.

يذكر أن ديدييه دروغبا دافع عن ألوان تشيلسي في فترتين، الأولى من عام 2004 إلى 2012، والثانية بين العامين 2014 و2015، وشارك في 381 مباراة بقميص "البلوز" بمختلف المسابقات، سجل خلالها 164 هدفا وقدم 86 تمريرة حاسمة.

وتوج دروجبا مع "البلوز" بـ14 لقبا على مدار مسيرته أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، عام 2012.

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