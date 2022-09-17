بعد هدفه في وولفرهامبتون.. هالاند يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع السيتي

المصدر: وكالات

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تفنن المهاجم النرويجي آرلينغ هالاند مجدداً بهز شباك الخصوم، وقاد مانشستر سيتي إلى فوز كبير على مضيفه وولفرهامبتون واندررز 0/3، بالجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل هالاند هدف السيتي الثاني، بعد ربع ساعة على انطلاق المباراة، ليرفع رصيده في صدارة الهدافين إلى 11 هدفاً في أول سبع مباريات بالبريميرليغ، بعد قدومه هذا الصيف من بوروسيا دورتموند، ويصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في أول أربع مباريات له خارج الأرض.

وكان هالاند سجل في مرمى فريقه السابق بوروسيا دورتموند خلال المباراة الماضية بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، من كرة أكروباتية رائعة.

ورفع السيتي، رصيده إلى 17 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين عن أرسنال الذي يلتقي غداً مع برينتفورد.

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