مانشستر سيتي يقتنص صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتاً بفوزه على وولفرهامبتون

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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حقق مانشستر سيتي فوزاً كبيراً على مضيفه وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة، خلال المواجهة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب مولينيو، بالجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي، ليصل السيتي إلى الفوز الخامس له في البريميرليغ.

وتمكن مانشستر سيتي من افتتاح التسجيل في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء عن طريق الإنجليزي جاك غريليش.

وعزز النرويجي آرلينغ هالاند تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 16، عبر تسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء، ليصل إلى هدفه الـ 11 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فضلاً عن دخوله التاريخ بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليغ يسجل في أول 4 مباريات لفريقه خارج الأرض بالمسابقة الإنجليزية.

وزاد الحكم مهمة وولفرهامبتون صعوبة بعدما قام بطرد ناثان كولينز في الدقيقة 41، بسبب تدخله العنيف على غريليش.

وفي الشوط الثاني سجل مانشستر سيتي الهدف الثالث عن طريق فيل فودين، بعد عرضية رائعة من دي بروين.

وانتزع مانشستر سيتي بهذا الفوز صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتاً، انتظارًا لنتيجة مباراة أرسنال وبرينتفورد غداً الأحد، بعدما رفع السماوي رصيده إلى 17 نقطة، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 6 نقاط بالمركز 16.

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