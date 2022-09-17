برسالة خاصة قبل ديربي مدريد.. نيمار يواصل دعم فينيسيوس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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واصل البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان دعم مواطنه فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، الذي وجهت ضده عبارات عنصرية خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان بيدرو برافو رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في إسبانيا، علّق على طريقة احتفال فينيسيوس بالرقص بعد تسجيله للأهداف في الخصوم، قائلاً "إذا كنت تريد أن ترقص السامبا، فاذهب إلى قاعات سامبودرومو، هنا ما عليك فعله هو احترام زملائك، والتوقف عن التصرف مثل القرد"، الأمر الذي دفع ريال مدريد واللاعب البرازيلي لإصدار بيان رسمي رداً على تصريحات برافو.

وكتب نيمار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هل أنا الوحيد الذي استيقظ ويريد تسجيل فينيسيوس جونيور لهدف غداً؟"، في إشارة إلى رغبته بتسجيل مواطنه لهدف خلال مواجهة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد.

ومن المتوقع أن يقود فينيسيوس الخط الهجومي لريال مدريد في الديربي، بعدما أكد كارلو أنشيلوتي مدرب الميرنغي أن اللاعب لم يتأثر بما حدث، وتركيزه الكامل في المباراة.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على أتلتيكو مدريد، غداً الأحد، في مباراة مرتقبة بالجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

ويبحث ريال مدريد عن حصد الثلاث نقاط أمام أتلتيكو، لمواصلة انتصاراته بعد الانطلاقة الرائعة له هذا الموسم سواء على المستوى المحلي أو القاري.

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