أنشيلوتي رداً على أزمة فينيسيوس: لست والده

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رفض الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، الدخول في جدل الأزمة المثارة حول طريقة احتفال لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور التي اعتبرها البعض غير لائقة، مؤكداً أنه ليس والده أو شقيقه، لكنه مجرد مدربه.

وكان فينيسيوس وجهت ضده عبارات عنصرية خلال الأيام الماضية، حيث قال بيدرو برافو رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في إسبانيا، تعليقاً على احتفاله بالرقص بعد تسجيله للأهداف: "إذا كنت تريد أن ترقص السامبا، فتذهب إلى قاعات سامبودرومو، هنا ما عليك فعله هو احترام زملائك، والتوقف عن التصرف مثل القرد"، الأمر الذي دفع ريال مدريد واللاعب البرازيلي لإصدار بيان رسمي رداً على تصريحات برافو.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد وأتلتيكو: " فينيسيوس بخير كعادته، يريد اللعب والفوز بهذه المباراة، اللاعب والنادي أصدرا بيانًا، لذا الآن دعونا نتحدث عن كرة القدم".

وتابع "في إسبانيا لا أرى عنصرية، ما حدث لن يؤثر على فينيسيوس، هي قضية لا نتطرق لها داخل الغرف المغلقة، نحن نركز فقط على المباراة، ولم أمنحه نصيحة، أنا مدربه فقط لست والده ولا شقيقه، فهو يلعب كرة القدم ببهجة".

وعن المباراة قال أنشيلوتي: "نحن بحال جيد، هي مباراة خاصة لكونها ديربي، سنحاول بذل قصارى جهدنا، ستكون مباراة تنافسية ومفتوحة".

وعن بديل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، الذي يغيب عن الديربي بسبب الإصابة، قال الإيطالي المخضرم: "بالنسبة لبديل بنزيما، لدي القرار لكنني لن أفصح عنه".

وبخصوص دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، قال أنشيلوتي: "لديه علاقة رائعة مع لاعبيه، قادر على بناء هذا الرابط وهذا جزء مهم بالنسبة للمدرب، ولكن نحن لدينا استراتيجية خاصة، في الشوط الثاني يتعب المنافس ويتعرض للإرهاق، ونحن نقوم باستغلال هذه النقطة".

ويحل ريال مدريد ضيفاً على أتلتيكو مدريد، غداً الأحد، في مباراة مرتقبة بالجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

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