الإصابات تدفع إدارة برشلونة لاتخاذ قرار جديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير إسبانية، أن إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا اتخذت قراراً جديداً بشأن عقود لاعبي الفريق الأول.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة وضعت بنداً في عقود اللاعبين يهدف لمكافحة الإصابات، من خلال أحقيتهم بالحصول على المتغيرات المالية الخاصة بعقودهم حال خوض 50% من مبارياتهم مع البرسا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة برشلونة تهدف من خلال هذا البند لعدم الوقوع في خطأ الإدارة السابقة، بعدما التزمت بدفع متغيرات لبعض اللاعبين رغم إصاباتهم الطويلة، وعدم مشاركتهم في العديد من المباريات مع البلوغرانا.

ويبحث برشلونة عن العودة لمنصات التتويج تحت قيادة مدربه الشاب تشافي هيرنانديز، بعدما شهدت المواسم الماضية تراجعاً ملحوظاً للنادي الكتالوني على المستوى المحلي والقاري.

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