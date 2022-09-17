قبل الديربي.. تدريبات ريال مدريد تكشف عن الموقف النهائي لبنزيما

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تدريبات ريال مدريد، اليوم السبت، عن الموقف النهائي للفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق الإسباني، من اللحاق بديربي مدريد.

ويلتقي ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد، غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فشهدت تدريبات ريال مدريد غياب بنزيما بسبب استمرار إصابته، ليتأكد بشكل نهائي عدم لحاقه بديربي مدريد.

وكان كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أكد في تصريحات سابقة، أنه يرفض الدفع بكريم بنزيما إلا بعدما يصبح جاهزاً بنسبة 100%.

ورغم رغبة بنزيما في اللحاق بديربي مدريد، إلا أن الجهاز الطبي للريال رفض الأمر بشكل نهائي، مؤكداً أن الفرنسي لن يعود إلى الملاعب قبل 2 أكتوبر المقبل.

ومن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد مباراة الديربي بتواجد فيديريكو فالفيردي، وفينيسيوس جونيور، ورودريغو في الخط الأمامي.

يذكر أن بنزيما يعاني من إصابة في العضلة نصف الوترية بالفخذ الأيمن، تعرض لها خلال مباراة ريال مدريد أمام سيلتك الأسكتلندي، بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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