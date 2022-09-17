فينيسيوس يكشف سر الانطلاقة القوية لريال مدريد هذا الموسم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، سر الانطلاقة القوية للميرنغي خلال الموسم الجاري، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

وقال فينيسيوس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كل الجهود التي بذلناها خلال فترة التحضيرات للموسم الجديد كان لها أهمية كبيرة".

وتابع: "سر البداية الجيدة هو العمل الجاد، والاستفادة من عنصر الخبرة والشباب منح قوية كبيرة لريال مدريد".

وأكمل: "متحمس جداً لهذا الموسم، أريد أن يكون مثل الموسم الماضي أو أفضل، أنشيلوتي منحني الثقة كي أكون هادئاً أمام المرمى، وأواصل العمل الجاد للاستمرار في التطور".

وعن ديربي مدريد، قال فينيسيوس: "نستعد جيداً من أجل تقديم مباراة قوية، سنذهب لخوض ديربي مدريد بقوة المتحدين".

ويخوض ريال مدريد ديربي مدريد أمام أتلتيكو، غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

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