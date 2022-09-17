ليفاندوفسكي يوجه رسالة إلى جماهير بايرن ميونخ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وجه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، رسالة لجماهير فريقه السابق بايرن ميونخ، بعد أول مواجهة جمعته بها عقب رحيله إلى صفوف النادي الكتالوني.

وكان برشلونة حل ضيفاً على بايرن ميونخ بملعب آليانز آرينا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة لصالح البافاري بهدفين دون رد، وشارك ليفا ضد فريقه السابق، وأهدر أكثر من فرصة محققة على مرمى البايرن.

وقال ليفاندوفسكي لصحيفة "بيلد" الألمانية: "أنا ممتن جداً لجماهير بايرن ميونخ على طريقة ترحيبها، كان الأمر محترماً ومهماً بالنسبة لي".

وأضاف: "قضيت في ميونخ 8 سنوات، ليس سنتين أو ثلاث، لا يمكنك التخلص من تلك الفترة أو نسيانها".

وكان ليفاندوفسكي علّق على خسارة برشلونة من بايرن ميونخ، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلاً: "كانت أمسية صعبة، حان الوقت الآن للتركيز على المستقبل".

وتعد هذه أول خسارة لبرشلونة في الموسم الجديد بعدما خاض الفريق الكتالوني 6 مباريات، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، حقق الفوز في 5 منها وتعادل في مباراة واحدة.

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