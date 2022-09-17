"سان سيرو" معقل "ديربي الغضب" إلى الزوال

المصدر: البيان

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ذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية في تقرير لها نشرته أمس الجمعة إن مسؤولي مدينة ميلانو يخططون لهدم ملعب “سان سيرو”، وبناء استاد جديد في آجال لا تتعدّى العام 2028.

ويُفسّر مسؤولو مدينة ميلانو هذا القرار، بأن الملعب الجديد سيرفع من المستوى الفني ونتائج الناديَين العملاقَين “الروسونيري” و”النيراتزوري”، وأيضا يُمكّن إدارتَي الفريقَين من الاستفادة من موارد مالية معتبرة، ذلك أن المنشأة الرياضية الجديدة ستكون مُزوّدة بمرافق عصرية، سواء تجارية أو خاصّة بمجالات أخرى.

وستعقد السلطات المحلّية لِمدينة ميلانو عدّة اجتماعات مع مُمثّلي الفريقَين في الأيّام القليلة المقبلة، ترتكز على أساس الملعب الجديد. مع الإشارة إلى أن إدارتَي ناديَي ميلانو آسي وإنتر ميلانو وافقتا على العرض المُقترح عليهما.

يذكر أن ملعب “سان سيرو” دُشّن العام 1926، ورُمّم في عدّة مناسبات. كما احتضن عدّة مقابلات ومنافسات كبيرة، أبرزها كأس العالم 1934 و1990، وبطولة أمم أوروبا 1980، ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2021، ونهائي رابطة أبطال أوروبا أعوام 1965 و1970 و2001 و2016.

ويحلو لمسؤولي وأنصار فريق الميلان تسمية الملعب بـ “سان سيرو”، مقابل “جوسيبي مياتزا” لدى نظرائهم في الإنتر.

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