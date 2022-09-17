لوريان يلحق بصدارة الدوري الفرنسي بفوز رابع توالياً

المصدر: أ ف ب

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لحق لوريان بباريس سان جرمان حامل اللقب ووصيفه مرسيليا الى الصدارة ولو مؤقتاً، وذلك بتحقيقه فوزه الرابع توالياً أمس الجمعة على حساب مضيفه أوكسير 3-1 في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وحسم لوريان انتصاره السادس للموسم والهزيمة الخامسة لمضيفه أوكسير في الشوط الأول، الذي شهد تسجيله الأهداف الثلاثة عبر المتألق تسجيلاً وتمريراً البوركيني دانغو واتارا (15) والنيجيري تيريم موفي (36) وإنزو لو فيه (42)، قبل أن يسجل صاحب الأرض هدفه الوحيد في بداية الشوط الثاني بواسطة غوتييه هين (50).

ورفع لوريان رصيده الى 19 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف سان جرمان ومرسيليا، اللذين يلتقيان الأحد مع ليون ورين توالياً، فيما تجمد رصيد أوكسير، العائد الى "ليغ 1" لأول مرة منذ موسم 2011-2012، عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر مؤقتا.

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