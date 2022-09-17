أستون فيلا يحقق فوزاً مثيرا على ساوثهامبتون بالبريميرليغ

المصدر: وكالات

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سجل جيكوب رامسي هدفه الأول هذا الموسم ليمنح أستون فيلا فوزا شاقا 1-صفر على أرضه أمام ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة لينهي سلسلة من أربع مباريات دون انتصار.

ومع تأجيل مباريات الأسبوع الماضي لوفاة الملكة إليزابيث وقف الجميع دقيقة صمت وصفق الجمهور في الدقيقة 70 مع ترديد هتاف "حفظ الله الملكة" في إشارة إلى قضائها 70 عاما ملكة.

وبعد فرصتين خطيرتين لفيليب كوتينيو وضع زميله لاعب الوسط رامسي فيلا في المقدمة بالدقيقة 41 من متابعة لكرة مرتدة بعد أن تصدى الحارس جيفن بازونو ببراعة لضربة رأس أولي واتكنز.

وأنقذ بازونو هدفا ثانيا لأصحاب الضيافة عبر دوجلاس لويز قبل نهاية الشوط الأول.

وحرم بازونو البديل داني إنجس من مضاعفة النتيجة في الشوط الثاني بإنقاذ رائع بالوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز الثاني لفيلا في الموسم تقدم للمركز 13 برصيد سبع نقاط من سبع مباريات، ويملك ساوثامبتون نفس الرصيد ونفس فارق الأهداف لكنه يبقى خلف فيلا بمركز واحد بسبب الأهداف المسجلة

وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة فاز فولهام فوزا مثيرا على مضيفه نوتنجهام فورست 3 / 2.

وتقدم نوتنجهام عن طريق تاييو أونيي في الدقيقة 11، قبل أن يدرك فولهام التعادل عبر توسين أدارابيويو في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 57 سجل جواو بالينيا الهدف الثاني لفولهام، قبل أن يضيف زميله هاريسون ريد الهدف الثالث في الدقيقة 60.

وسجل لويس أوبراين الهدف الثاني لنوتنجهام فورست في الدقيقة 77.

ورفع فولهام رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد نوتنجهام عند أربع نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

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