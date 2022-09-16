جوارديولا يتغنى بهالاند: مهاجم مثالي و"استثنائي"

المصدر: أ ف ب

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أشاد المدرب الإسباني لمانشستر سيتي الإنجليزي جوزيب جوارديولا بمهاجمه الجديد "الاستثنائي" النروجي إرلينغ هالاند الذي حقق بداية صاروخية مع بطل الدوري الممتاز لكرة القدم، معتبراً أن مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق قادر حتى على أن يكون أفضل من ذلك.

وقارن جوارديولا في منتصف الأسبوع الحالي المهاجم النروجي بأسطورة هولندا الراحل يوهان كرويف بعد قيادته سيتي للفوز على فريقه السابق دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2-1 بتسجيله هدف الحسم في آخر اللقاء بطريقة رائعة.

وكان هدف الأربعاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة الثالث عشر لهالاند في تسع مباريات فقط بألوان بطل الدوري الممتاز الذي انتقل اليه هذا الصيف مقابل 51 مليون جنيه إسترليني (58 مليون دولار).

وواصل جوارديولا الجمعة عشية لقاء ولفرهامبتون في المرحلة الثامنة من الدوري المحلي، إشادته بمهاجمه الجديد قائلاً "إنه مهاجم استثنائي. كررت هذا الأمر مرات عدة. لكن في هذا العمر (22 عاماً)... يريد أن يكون أفضل وأعتقد أنه قادر على أن يكون أفضل".

وتابع "إنه شخص مثالي كي تتولى تدريبه. إنه شخص لطيف وهذا أهم شيء. الجودة التي يتمتع بها كانت معه قبل المجيء الى هنا، وقد واصل القيام بما كان يقوم به. لم نضف أشياء كثيرة".

ويعود سيتي السبت للملعب الذي انتصر فيه 5-1 خلال زيارته الأخيرة اليه في أيار/مايو، بينها رباعية لصانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين.

لكن جوارديولا الذي يحتل فريقه المركز الثاني، يتوقع مواجهة مختلفة السبت لأنه يرى أن سجل ولفرهامبتون، الفائز مرة واحدة فقط في ست مباريات خاضها حتى الآن هذا الموسم، لا يعكس حجم قوته.

وأوضح "إنهم فريق مختلف تماماً عن المواسم السابقة. لعبوا خمسة في الدفاع مع (كونور) كودي والآن قرروا اللعب بأربعة (مدافعين)، وأنا معجب حقاً بالطريقة التي يلعبون بها".

ورأى أن "وجودهم في هذا الموقع في الترتيب سببه أنه لا يمكن التنبؤ في كرة القدم ولا تنال أحياناً ما تستحقه..."، مشدداً "يجب أن نكون مستعدين ذهنياً، وإلا فسيكون الأمر صعباً".

وفي ظل معاناته الهجومية واكتفائه بتسجيل ثلاثة أهداف في ست مباريات، قرر ولفرهامبتون الرهان على "المشاغب" الإسباني دييغو كوستا الذي عاد الى الدوري الممتاز من بوابة "الذئاب" في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم.

لكن كوستا (33 عاماً) الذي لعب في الدوري الممتاز بين 2014 و2017 بألوان تشلسي وأحرز معه اللقب مرتين إضافة الى كأس الرابطة، كان من دون فريق منذ تركه أتلتيكو مينيرو البرازيلي في يناير وبالتالي يحتاج الى الوقت كي يصل الى الجاهزية البدنية وفق ما أقر مدربه الجديد البرتغالي برونو لاغي.

ووقع خيار ولفرهامبتون على كوستا من أجل تعويض الوافد الجديد النمسوي ساشا كالايدجيتش الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي للركبة في مشاركته الأولى مع الفريق في الثالث من الشهر الحالي ضد ساوثمبتون.

وأفاد لاغي أنه "عندما أصيب ساشا، كان دييغو متوفراً. فرأينا أن الوقت مناسب للتحدث معه واقناعه بالقدوم الينا"، كاشفاً "إنه لائق (بدنياً) وليست هناك مشاكل، لكنه يحتاج الى أن يكون جاهزاً للمنافسة على هذا المستوى

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