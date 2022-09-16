برشلونة "يحصن" لاعبه المغربي شادي رياض بعقد حتى 2024

المصدر: وكالات

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أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن نادي برشلونة قام بتحصين لاعبه المغربي الشاب، شادي رياض، بعقد جديد يمتد حتى عام 2024.

ويبلغ شادي رياض من العمر 19 عاما، ويلعب في مركز مدافع المحور، وقدم مستويات قوية مع فريق الرديف لبرشلونة خلال منافسات الموسم الحالي.

وكشفت صحيفة "سبورت" عن تصعيد 5 مواهب للفريق الأول "للبلوغرانا"، من بينهم شادي رياض، بعد تمديد عقودهم لفترة إضافية.

وانضم اللاعب المغربي الشاب إلى صفوف برشلونة عام 2019، قادما من نادي ريال مايوركا الإسباني، الذي بدأ معه مسيرته الكروية.

ولعب شادي رياض، في أعقاب موسمه الأول مع برشلونة، على سبيل الإعارة مع نادي ساديبال، الذي اكتفى بلعب مباراتين فقط معه.

وجدد اللاعب المغربي العهد مع برشلونة العام الماضي، وأظهر مؤشرات واعدة مع فريق تحت 19 عاما قبل أن يتم تصعيده للرديف.

يذكر أن شادي رياض تلقى دعوة للمشاركة في المعسكر المقبل للمنتخب الأولمبي المغربي الذي يستعد لنهائيات أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

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