ريال مدريد يكشف هوية أفضل لاعب في شهر أغسطس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف نادي ريال مدريد، عن هوية اللاعب الفائز بجائزة الأفضل خلال شهر أغسطس الماضي.

وتمكن البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، من التتويج بالجائزة بعد المستوى الفني المميز وتأثيره الهجومي الذي قدمه على مدار الشهر مع الميرنغي.

وسجل فينيسيوس مع ريال مدريد في منافسات الدوري الإسباني هدفين ضد سيلتا فيغو وإسبانيول وصنع هدفاً، أما في مباراة السوبر الأوروبي ضد آينتراخت فرانكفورت، صنع اللاعب البرازيلي هدفاً في فوز الريال 1/2، ليساهم في حصد الملكي للقب.

وخلال شهر سبتمبر الجاري، استطاع فينيسيوس أن يسجل هدفاً في فوز فريقه على ريال بيتيس 1/2، قبل أن يسجل هدفاً في فوز الريال على مايوركا 1/4.

وفي دوري أبطال أوروبا، سجل فينيسيوس هدفاً في فوز فريقه على سلتيك الأسكتلندي 0/1 بالجولة الأولى من دور المجموعات، وصنع هدفاً أمام لايبزيغ في فوز الملكي 0/2 بالجولة الثانية.

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