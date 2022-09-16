الاتحاد الدولي يحسم الموقف النهائي لمشاركة الإكوادور في كأس العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الموقف النهائي لمشاركة منتخب الإكوادور في منافسات كأس العالم 2022.

وطاردت الشكوك مشاركة منتخب الإكوادور بسبب قضية تزوير جنسية اللاعب بايرون كاستيلو، الذي تم استدعاؤه للتحقيق معه رسمياً بشأن وجود شبهة تزوير جنسيته.

ووفقا لشبكة "بي إن سبورتس" عبر تويتر، فإن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي، أقرت بدعمها لقرار اللجنة التأديبية بإغلاق القضية المرفوعة ضد الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم، واعتبار اللاعب بايرون سيجورا حاملاً للجنسية الإكوادورية.

وبذلك تأكد مشاركة منتخب الإكوادور في منافسات كأس العالم 2022 التي تنطلق نوفمبر المقبل، بشكل طبيعي.

ويتواجد منتخب الإكوادور في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات قطر، والسنغال، وهولندا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز