قبل ديربي مدريد.. إصرار بنزيما يصطدم بقرار الجهاز الطبي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يصر الدولي الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، على خوض مواجهة أتلتيكو مدريد المقبلة، رغم الإصابة التي يعاني منها.

ويخوض الميرنغي ديربي مدريد بعد غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن كريم بنزيما يتمسك بخوض المباراة رغم إصابته، مشيرة إلى أن الشكوك حول مشاركته ستستمر حتى اللحظات الأخيرة قبل إعلان قائمة ريال مدريد، غداً السبت.

وقالت الصحيفة أنه بالرغم من إصرار كريم بنزيما على التواجد في الديربي، إلا أن الطاقم الطبي لريال مدريد يعتبر أن الوقت المناسب لعودة اللاعب الفرنسي إلى الملاعب هو الثاني من شهر أكتوبر المقبل، لضمان تعافيه بشكل كامل.

وكان كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أكد أنه لن يخاطر بنزيما، ويدفع به خلال اللقاء إلا إذا كان جاهزاً بنسبة 100%.

ويعاني بنزيما من إصابة في العضلة نصف الوترية بالفخذ الأيمن، تعرض لها اللاعب الفرنسي خلال مباراة ريال مدريد أمام سيلتك الأسكتلندي، بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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