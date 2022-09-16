يفعل كما يريد.. تعليق إيجابي من مدرب برشلونة على رقصات فينيسيوس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، على الجدل الثائر خلال الفترة الأخيرة بخصوص رقصات نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، عقب تسجيله في الخصوم.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برشلونة وإلتشي: "لنترك كل لاعب يحتفل كما يريد".

وتابع: "لا يوجد أي مشكلة في طريقة الاحتفال، بشرط ألا يكون هناك استهزاء بالمنافس".

وعلق تشافي على مواجهة إلتشي، قائلاً: "نتوقع أن يكون فريقاً كالذي عقد الأمور علينا في الموسم الماضي، إنه من الفرق القوية بدنياً، ولكن نحن نريد الفوز بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ في دوري الأبطال".

وحول خسارة بايرن ميونخ، قال تشافي: "عندما تعيد المباراة، تدرك أنه كان يجب أن نحقق الفوز، كان هناك نقص في الفعالية الهجومية وبعض التفاصيل كان يجب التركيز فيها خلال الـ 90 دقيقة، علينا التعلم من الأخطاء يجب أن نستمر ونفكر في المباراة التالية".

وحول المنافسة في الدوري الإسباني، قال مدرب برشلونة: "لا أعتقد أن هذه الليغا هي دوري الـ 100 نقطة، الآن هناك تكافؤ أكثر بين الأندية، لدي فريق يمكنه الفوز على أي منافس ولكن يجب علينا إثبات ذلك".

وأتم: "سعيد بتجديد عقد جافي هذا أهم خبر في الأسبوع، هو لاعب الحاضر والمستقبل، فهو قادر على لعب ما يريد إنه لاعباً مذهلاً، كما إنني سعيد باستدعاء عثمان ديمبلي للمنتخب الفرنسي فهو يستحق ذلك".

ويلتقي برشلونة مع إلتشي غداً السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

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