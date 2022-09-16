ورقة تثير الجدل في حفل تجديد عقد جافي مع برشلونة (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تسببت إحدى المشجعات في جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، نتيجة فعلتها في حفل توقيع خافي لاعب وسط برشلونة على عقده الجديد مع الفريق الكتالوني.

وقامت الفتاة بتصرف غريب إذ منحت جافي ورقة، فقام لاعب برشلونة بالاحتفاظ بها قبل أن تلتقط صورة تذكارية معه.

ويبدو أن ورقة المشجعة حملت رسالة له، وفسر المتابعون عبر مواقع التواصل الأمر حيث أكد بعضهم أنها رسالة عاطفية، فيما أشار البعض الآخر إلى أن الورقة احتوت على رقم هاتفها.

وكان جافي البالغ من العمر 18 عامًا وقع عقدًا جديدًا مع برشلونة، في وقت مبكر من الأسبوع الجاري.

وشارك جافي في 47 مباراة مع برشلونة، وتتوقع الجماهير أن يكون اللاعب الشاب ضمن قائمة إسبانيا في بطولة كأس العالم المقبلة.

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