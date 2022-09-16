تتويجًا لتألقه.. هالاند لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تُوج آرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي خلال شهر أغسطس الماضي، بعد البداية المميزة للاعب النرويجي رفقة السيتي خلال منافسات البريميرليغ.

وسجل هالاند 9 أهداف في أول 5 مباريات خاضها مع مانشستر سيتي، بواقع هدفين أمام وست هام، وهدف في شباك نيوكاسل، وثلاثة أهداف في شباك كريستال بالاس، ثم ثلاثة أخرى في شباك نوتينغهام فورست.

وخاص هالاند مع مانشستر سيتي بمختلف المسابقات 9 مباريات، سجل خلالها 13 هدفاً وصنع هدفاً، وفي منافسات دوري أبطال أوروبا سجل ثلاثة أهداف خلال مباراتين.

وكان هالاند انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي الأخير، قادماً من بوروسيا دورتموند، في صفقة بلغت 60 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النادي الألماني.

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