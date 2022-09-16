كان بحاجة لذلك.. تين هاغ يُعلق على عودة رونالدو للتهديف

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق الهولندي إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد، على عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للتهديف مرة أخرى، مشيراً إلى أن مهاجم الفريق الإنجليزي كان بحاجة إلى ذلك.

وكان رونالدو أحرز هدفاً من ركلة جزاء في شباك شيريف تيراسبول بالجولة الثانية من منافسات الدوري الأوروبي في المباراة التي انتهت بهدفين دون رد لصالح الشياطين الحمر، بعد فترة صيام عن التهديف منذ بداية الموسم.

وفي تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، قال تين هاغ: "رونالدو فاتته فترة ما قبل الموسم، لذلك عليه أن يعمل بجد ويستثمر للحصول على اللياقة المناسبة، ثم سيسجل المزيد من الأهداف".

وأضاف: "يمكنك أن ترى أن رونالدو قريب حقًا عندما يصبح أكثر لياقة، أعتقد هو ملتزم تمامًا بهذا المشروع وملتزم تمامًا تجاه هذا الفريق، أنا سعيد بذلك".

وعن الهدف، قال تين هاغ: "رونالدو كان بحاجة إلى هذا الهدف، عندما تصدى لركلة الجزاء، كنت أعلم أنه سيسجلها، كان قريباً من التسجيل في المباريات الماضية لكن الحظ لم يحالفه، وعودته للتهديف نتيجة عمله المستمر".

وأتم: "رونالدو يفهم كيف تسير الأمور حول مشروعنا داخل مانشستر يونايتد، وبالتأكيد هو ضمن الخطط، لأنه يمتلك قدرات هائلة".

يذكر أن مباراة شيريف تيراسبول كانت الثانية على التوالي التي يشارك بها رونالدو أساسياً بعد 4 مباريات لعب فيها بديلاً مع مانشستر يونايتد.

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