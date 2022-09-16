باشاك شهير وفياريال ووستهام وألكمار وبازل بالعلامة الكاملة في "المؤتمر الاوروبي"

المصدر: أ ف ب

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تابعت أندية باشاك شهير التركي وفياريال الإسباني ووستهام الإنجليزي وألكمار الهولندي وبازل السويسري بالعلامة الكاملة، وحققت فوزها الثاني توالياً أمس الخميس، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات لمسابقة "كونفرنس ليغ" في كرة القدم.

في المجموعة الأولى، فاز باشاك شهير على ضيفه فيورنتينا الإيطالي 3-صفر ليتصدر بست نقاط بعد فوزه أيضاً على هارتس الاسكتلندي 4-صفر، فيما اكتفى ضيفه بنقطة وحيدة من تعادل مع أر أف أس اللاتفي 1-1 في الجولة الأولى التي خسر فيها الاخير أمام هارتس صفر-2.

وفي المجموعة الثانية، حقق وستهام فوزه الثاني توالياً على حساب مضيفه سيلكيبورغ الدنماركي 3-2، في مباراة شهدت تسجيل 4 أهداف في الشوط الأوّل.

ردّ وستهام على هدف كاسبر كويسك (5) بثلاثية تناوب عليها الأرجنتيني مانويل لاتسيني من ركلة جزاء (13) والإيطالي جانلوكا سكاماكا (25) وكريغ دواسون (38).

وقلص سورين تنغشتيد النتيجة لصالح سيلكيبورغ في الدقيقة 75.

وتصدر وستهام (6) بفارق نقطتين عن أندرلخت البلجيكي المتعادل سلباً مع أف سي أس بي الروماني.

وفي المجموعة الرابعة تعادل بارتيزان الصربي مع ضيفه نيس الفرنسي 1-1.

قال البرازيلي دانتي قائد نيس معبراً عن خيبته بالتعادل "حصلنا على العديد من الفرص لذا خاب ظننا. علينا أن نرفع رأسنا مجدداً، وما زال أمامنا 4 مباريات وعلينا الآن الفوز بها لكي نأمل بالتأهل".

وسقط نيس في فخ التعادل للمباراة الثانية توالياً بعد تعادله بالنتيجة ذاتها أمام كولن الألماني 1-1 في مباراة شهدت أعمال عنف واشتباكات بين المشجعين في المدرجات.

وتابع دانتي "علينا أيضاً أن نخرج بالأشياء الإيجابية. لم تكتمل التشكيلة سوى قبل 15 يوماً وعلينا أن نعمل لكي نتطور. الجهد الذي بذل أمام كولن وبارتيزان كان إيجابياً جداً. من أجل التأهل، علينا تحقيق النتائج".

وفي المجموعة ذاتها، فاز كولن على ضيفه سلوفاتسكو التشيكي 4-2، ليتربع الفريق الالماني على صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط.

وفي المجموعة الثالثة، فاز فياريال على مضيفه هبوعيل بئر السبع الاسرائيلي 2-1.

سجل للفائز خوسيه لويس موراليس من ركلة جزاء (28) وأليخاندرو رودريغيس (67)، وللخاسر روتيم هاتويل (63).

وانفرد فياريال بالصدارة مع 6 نقاط، متقدماً بفارق 3 نقاط عن ليخ بوزنان البولندي الذي أكرم وفادة ضيفه أوستريا فيينا النمسوي بفوزه عليه 4-1.

وفي أبرز المباريات، تابع بازل بدوره بالعلامة الكاملة بفوز ثان على مضيفه جالغيريس فيلنيوس الليتواني 1-صفر، ليتصدر المجموعة الثامنة، فيما حذا ألكمار حذوه بفوزه على فادوتس من ليشتنشتاين 4-1 في المجموعة الخامسة.

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