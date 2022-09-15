جماهير يوفنتوس تصدم لاعبيها بعد الخسارة من بنفيكا (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رفضت جماهير يوفنتوس اعتذار لاعبيها، بعد الخسارة على أرضهم من بنفيكا 1/2 بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو"، فإن جماهير يوفنتوس أطلقت صافرات الاستهجان ضد لاعبي الفريق عقب الخسارة من بنفيكا، حيث توجه لاعبو اليوفي نحو المدرجات لتقديم اعتذارهم للجماهير، إلا أنها قابلتهم بصافرات الاستهجان، تعبيراً عن غضبها الشديد.

وكان يوفنتوس تعرض للخسارة الثانية بدوري أبطال أوروبا خلال النسخة الحالية، رغم تقدمه على بنفيكا بهدف، لكن الفريق البرتغالي نجح في إدراك التعادل ومن ثم تحقيق الفوز على البيانكونيري في عقر داره.

وتوجه لاعبو يوفنتوس إلى غرف الملابس مباشرة، بعدما أعلنت الجماهير عن غضبها نحوهم.

يذكر أن الخسارة الأولى في دوري الأبطال التي تعرض لها يوفنتوس، كانت على يد باريس سان جيرمان، حيث انتهت المباراة لصالح العملاق الفرنسي 1/2.

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