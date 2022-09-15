بسبب صلاح ودي بروين.. مالك تشيلسي يتعرض لموجة من السخرية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أثارت تصريحات تود بويلي مالك تشيلسي، موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب المعلومات الخاطئة التي ذكرها الأمريكي بشأن الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول، والبلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي.

وقال تود بويلي: "تشيلسي لديه تحدياً الآن بإعارة اللاعبين الشباب للأندية، من أجل الحصول على فرصتهم الكاملة في المشاركة".

وزعم مخطئاً: "تشيلسي يمتلك واحدة من أفضل أكاديميات كرة القدم في العالم، تلك الأكاديمية أخرجت محمد صلاح وكيفن دي بروين".

وتسبب هذا التصريح في إثارة جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن صلاح ودي بروين ليسا خريجي أكاديمية تشيلسي.

وكان صلاح انضم إلى صفوف تشيلسي قبل 8 سنوات قادماً من نادي بازل السويسري، ولعب بين صفوفه لمدة عام واحد فقط، قبل أن يغادر إلى الدوري الإيطالي عن طريق بوابة نادي روما.

وفي نفس الوقت، وضع دي بروين لا يختلف كثيراً إذ انضم إلى صفوف تشيلسي قادماً من نادي جينك عام 2012 في سن الـ 21 عامًا، ثم أعير إلى نادي فيردر بريمن الألماني لمدة موسم، قبل أن يرحل نهائياً إلى فولفسبورغ عام 2014.

يذكر أن بويلي استحوذ على ملكية تشيلسي مؤخراً، بعد تنحي الروسي رومان أبراموفيتش عن رئاسة البلوز.

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