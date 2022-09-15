استغلالًا لغيابه.. ميسي يتفوق على رونالدو ويحطم أرقامًا قياسية جديدة بدوري الأبطال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تمكن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، من تحطيم أرقامًا جديدة ببطولة دوري أبطال أوروبا، خلال مباراة فريقه أمام مكابي حيفا بالجولة الثانية من دور المجموعات

بالتشامبيونزليغ، أمس الأربعاء.

وسجل ميسي هدف الافتتاح لباريس سان جيرمان في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من كيليان مبابي داخل منطقة الجزاء، في اللقاء الذي انتهى 1/3 لصالح العملاق الفرنسي.

وأصبح ميسي بفضل هذا الهدف أول لاعب يسجل في أكبر عدد من المنافسين بدوري أبطال أوروبا، بواقع 39 نادياً من 19 دولة، وتخطى رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، الذي كان يشاركه الصدارة بواقع 38 نادياً سجل في شباكها من قبل.

ويأتي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد في المركز الثالث، بتسجيله في شباك 34 نادياً، ثم راؤول جونزاليس نجم ريال مدريد السابق في المركز الرابع بواقع 33 نادياً سجل في شباكها.

وبات ميسي أول لاعب يسجل في 18 موسماً متتالياً في المسابقة الأوروبية، متخطياً كريم بنزيما الذي سجل في 17 موسماً متتالياً.

ووصل ميسي للهدف 126 في بطولة دوري أبطال أوروبا، وقدم 37 تمريرة حاسمة، خلال 158 مباراة شارك فيها سواء مع برشلونة أو باريس سان جيرمان منذ موسم 2005/2004.

ويغيب رونالدو عن المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث يشارك مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي بعدما أنهى الموسم الماضي بالمركز السادس لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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