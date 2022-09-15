بعد هدفه في بوروسيا دورتموند.. هالاند يواصل تحطيم الأرقام القياسية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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واصل النرويجي آرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، تحطيم الأرقام القياسية مع الفريق الإنجليزي، على المستوى المحلي والقاري.

والتقى مانشستر سيتي، أمس الأربعاء، مع بوروسيا دورتموند بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ونجح هالاند في تسجيل هدف الفوز للسيتيسينز أمام فريقه السابق بالدقيقة 84، لتنتهي المباراة بنتيجة 1/2 لصالح أبناء بيب غوارديولا.

وبحسب شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، أصبح هالاند أصغر لاعب يسجل مع وضد فريقه السابق في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، إذ حقق هذا الإنجاز بالأمس وعمره 22 عامًا و55 يوماً، ليتخطى الإسباني ألفارو موراتا الذي حقق نفس الإنجاز من قبل مع ريال مدريد، بعدما سجل مع وضد الميرنغي في سن 22 عامًا و194 يوماً.

وتمكن هالاند أيضاً من إحراز هدفه الـ 13 في مسابقتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي مع مانشستر سيتي، ليتفوق على فريق بوروسيا دورتموند بالكامل الذي سجل 12 هدفاً خلال الموسم الجاري ببطولتي الدوري الألماني ودوري الأبطال.

يذكر أن هالاند رفض الاحتفال بهدفه القاتل في شباك بوروسيا دورتموند، احتراماً لناديه السابق ومشاعر جماهيره.

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