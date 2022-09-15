فوز ثانٍ لنابولي بدوري الأبطال

المصدر: أ ف ب

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حقق نابولي الإيطالي فوزه الثاني توالياً عندما تغلب على مضيفه غلاسكو رينجرز الاسكتلندي 3-صفر أمس الأربعاء في ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وحصل نابولي على ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني أهدرها بيوتر جيلينسكي في الدقيقة 60، ثم اقتنص ركلة جزاء ثانية بعد ثماني دقائق انبرى لها ماتيو بوليتانو بنجاح مفتتحا التسجيل.

وعزز البديل جاكومو راسبادوري تقدم نابولي بالهدف الثاني في الدقيقة 85، قبل أن يختم البديل الآخر الدولي الفرنسي تانغوي ندومبيلي المهرجان بالهدف الثالث في الدقيقة 88.

وأكد الفريق الجنوبي أن فوزه على ضيفه ليفربول الإنجليزي 4-1 لم يكن من قبيل الصدقة وأنه سيكون منافسا شرسا أقله على بطاقتي الدور الثاني.

وانفرد نابولي بصدارة المجموعة برصيد ست نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام ليفربول وأياكس أمستردام، فيما مني رينجرز بخسارته الثانية توالياً بعد الأولى برباعية نظيفة أمام أياكس.

وكان ليفربول تغلب على أياكس أمستردام 2-1 الثلاثاء.

وتأجلت مباراة رينجرز ونابولي لمدة 24 ساعة لأسباب تنظيمية مرتبطة بجنازة الملكة إليزابيث.

وتحدى رينجرز الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) بعزف النشيد الوطني البريطاني "فليحفظ الله الملك" قبل المباراة.

وطلب النادي الاسكتلندي من الاتحاد الأوروبي الإذن بتغيير بروتوكول مسابقة دوري أبطال أوروبا حتى يتمكن من عزف النشيد البريطاني قبل انطلاق المباراة على ملعب "أيبروكس".

ورُفض الطلب، وسمح الاتحاد الأوروبي بالوقوف دقيقة صمت وارتداء شارات سوداء تكريماً للملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس الماضي في قلعتها الاسكتلندية بالمورال.

لكن رينجرز، المقرب تاريخياً من العائلة المالكة، عزف النشيد بعد دقيقة الصمت. مبادرة من المرجح أن تتسبب للنادي بعقوبة من الاتحاد القاري.

وأنشد اللاعبون والمشجعون الاسكتلنديون بأصواتهم النسخة الجديدة من نشيد المملكة المتحدة، حيث تم تغيير "فليحفظ الله الملكة" بـ"فليحفظ الله الملك"، في إشارة إلى الملك الجديد تشارلز الثالث.

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