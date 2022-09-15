"الملكي" يواصل انطلاقته القويّة في دوري الأبطال ولو بشق الأنفس

المصدر: أ ف ب

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واصل ريال مدريد الإسباني حامل اللقب بدايته القوية بفوز بشق النفس على ضيفه لايبزيغ الألماني 2-صفر أمس الأربعاء على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ويدين النادي الملكي، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (14)، بفوزه الثاني تواليا إلى لاعب وسطه الدولي الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 80، والبديل ماركو أسنسيو صاحب الهدف الثاني (90+1).

وانفرد ريال مدريد، الذي تغلب على مضيفه سلتيك الاسكتلندي 3-صفر في الجولة الأولى الثلاثاء قبل الماضي، بصدارة المجموعة برصيد ست نقاط بفارق نقطتين أمام شاختار دانييتسك الأوكراني الذي سقط في فخ التعادل امام سلتيك 1-1 في وارسو.

وفي الجولتين الثالثة والرابعة يلتقي ريال مدريد مع شاختار دانييتسك في الخامس من أكتوبر المقبل في مدريد و11 منه في وارسو.

واستعد النادي الملكي بأفضل طريقة ممكنة لدربي العاصمة ضد جاره أتلتيكو مدريد الأحد المقبل.

وهو الفوز الثامن توالياً لريال مدريد هذا الموسم بينها 5 في الليغا واثنان في دوري الأبطال واحد في الكأس السوبر الأوروبية ضد أينتراخت فرانكفورت الألماني.

ودفع المدرب الإيطالي للنادي الملكي كارلو أنشيلوتي بناتشو والألماني روديغر في قلب الدفاع وأشرك النمساوي دافيد ألابا في مركز المدافع الأيسر، والفرنسيين ادواردو كامافينغا وأورليان تشواميني والكرواتي المخضرم لوكا مودريتش والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي في خط الوسط، مبقيا على الالماني طوني كروس على دكة البدلاء.

وعانى ريال مدريد في الشوط الأول ووجد صعوبة في إيجاد ثغرة في دفاع ضيوفه الذين كانوا الأخطر في الهجمات المرتدة وكادوا يفتتحون التسجيل مبكرا عندما تلقى نكونكو كرة خلف الدفاع فتوغل داخل المنطقة وسددها قوية ابعدها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا إلى ركنية (5).

وسدد تيمو فيرنر كرة من داخل المنطقة تصدى لها كورتوا (30).

ورد مودريتش بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر (41).

ونجح فالفيردي في منح التقدم للنادي الملكي في الدقيقة 80 عندما تلقى كرة على طبق عند حافة المنطقة من البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد مجهود فردي رائع للأخير في الجهة اليمنى فتوغل داخل المنطقة وتلاعب بأحد المدافعين وسددها قوية بيسراه على يمين الحارس (80).

وطمأن البديل أسينسيو جماهير النادي الملكي بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة اثر كرة من ركلة حرة جانبية للبديل الآخر كروس (90+1).

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