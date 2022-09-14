ميسي يفوز بجائزة أفضل هدف في الدوري الفرنسي

المصدر: البيان

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فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل هدف في الدوري الفرنسي خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك وفقا لاستفتاء الجمهور.

وسجل ميسي خلال الموسم الحالى 4 أهداف في جميع المسابقات خلال 9 مباريات.

ووقع الاختيار على هدف البرغوث في مرمى كليرمون فوت بالجولة الأولى من الدوري الفرنسي، كأفضل هدف في المسابقة خلال شهر أغسطس الماضي.

وجاء هدف النجم الأرجنتيني من ضربة مقصية رائعة، بعد تلقيه تمريرة من مواطنه باريديس استلمها بالصدر ووضعها مقصية في الشباك.

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