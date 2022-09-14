كلوب يسخر من اقتراح مالك تشلسي بإقامة مباراة "كل النجوم"

المصدر: أ ف ب

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سخر الالماني يورغن كلوب مدرب ليفربول من اقتراح مالك تشلسي الجديد بإقامة مباراة كل النجوم "أول ستار" في الدوري الانجليزي لكرة القدم، على غرار ما يحدث في الرياضة الاميركية، متسائلا ما إذا ستكون هناك مشاركة لفريق "هارلم غلوبتروترز" الشهير الاستعراضي في كرة السلة.

وقال تود بوهلي، أحد مالكي النادي اللندني، الذي يملك أيضًا حصصاً في فريقي لوس أنجليس دودجرز للبايسبول ولوس أنجليس ليكرز لكرة السلة في الولايات المتحدة، في مؤتمر في نيويورك إنه طرح الفكرة مع نظرائه في الدوري الإنجليزي.

وتقام مباراة "أول ستار" في كل من دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين ودوري البايسبول وتضم أفضل اللاعبين من مختلف الفرق.

ورأى بوهلي أن الاموال التي يتم جمعها يمكن منحها لتمويل فرق الدرجات الدنيا "يتحدث الناس عن المزيد من الأموال للهرم، في مباراة كل النجوم في دوري البايسبول الاميركي هذا العام جمعنا 200 مليون دولار (173 مليون جنيه إسترليني) من يومي الإثنين والثلاثاء".

وتابع "لذا نفكّر بإقامة مباراة أول ستار بين الشمال والجنوب في الدوري الانجليزي الممتاز"، علمًا ان في دوري كرة السلة الاميركي تكون بين المنطقتين الشرقية والغربية او فريق نجم معيّن ضد آخر.

إلا أن كلوب سارع لانتقاد اقتراح بوهلي مشيرًا الى الجدول المزدحم أصلا في الكرة الانجليزية.

وقال الالماني "عندما يجد تاريخًا للمباراة فليتصل بي".

وتابع "في الرياضات الاميركية، يحصل اللاعبون على أربعة أشهر من الراحة. هل يريد أن يُحضر هارلم غلوبتروترز أيضًا؟".

وتابع "ربما بإمكانه أن يشرح ذلك. لا أعتقد أن الناس ترغب في رؤية ذلك - لاعبو (مانشستر) يونايتد وليفربول وسيتي وايفرتون سويًا. هذا ليس المنتخب الوطني. هل هو اقترح ذلك فعلا؟".

واستحوذ كونسورتيوم أميركي بقيادة بوهلي على تشلسي في مايو وكان أبرز ضحاياه المدرب الألماني توماس توخل.

وأقيل المدرب الذي قاد الـ"بلوز" الى لقب دوري أبطال أوروبا 2021 من منصبه الاسبوع الماضي بعد الخسارة ضد دينامو زغرب 1-صفر في كرواتيا، في افتتاح دور المجموعات من البطولة القارية وعُين غراهام بوتر، مدرب برايتون السابق، خلفًا له.

وألمح بوهلي الى تدهور العلاقة مع الالماني "عندما تتولى أي عمل جديد، عليك أن تتأكد من أنك على ذات الموجة مع الأشخاص الذين يديرون هذا العمل".

وتابع "من الواضح أن توخل موهوب للغاية وشخص حقق نجاحًا كبيرًا في تشلسي. كانت رؤيتنا للنادي العثور على مدير فني يريد حقًا التعاون معنا، على مدرب يريد حقًا التعاون".

وأكد "الامر لم يكن متعلقًا بـ(الخسارة في) زغرب، بل برؤية مشتركة لما نريده لتشلسي".

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