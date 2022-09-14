سرقة نقود ومجوهرات من منزل توماس مولر أثناء قمة بايرن ميونخ وبرشلونة

المصدر: وكالات

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كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن تعرض منزل النجم الألمانى توماس مولر لاعب بايرن ميونخ، للسرقة خلال مشاركته فى مواجهة فريقه ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا، مساء أمس الثلاثاء.، وقالت الصحيفة: إنه تم اقتحام منزل توماس مولر الليلة الماضية حوالي الساعة العاشرة مساءً في منتصف المباراة ضد برشلونة، حيث أكدت الشرطة سرقة نقود ومجوهرات وأشياء ثمينة، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة المتهمين.



وأوضحت الصحيفة الالمانية أنه تمت سرقة النقود والمجوهرات والأشياء الثمينة في نطاق مكون من ستة أرقام، لا يوجد أي أثر للصوص حتى الآن، التحقيقات جارية.



فيما أكدت شبكة ESPN أن توماس مولر لاعب بايرن ميونخ لم يجر أي مقابلات بعد المباراة الليلة الماضية لسبب وجيه، حيث تعرضت فيلته للسطو خلال مباراة برشلونة، وقالت الشرطة إن النقود والمجوهرات والأشياء ذات القيمة التي تمت سرقتها تقدر بقيمة ثمينة.



وفاز بايرن ميونخ على ضيفه برشلونة بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



ويعد توماس مولر الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد ثمانية أهداف.

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