في ليلة شهدت عودة "الفرعون المصري" للتهديف..ليفربول ينجح في عبور أياكس في دوري الأبطال

المصدر: البيان

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اقتنص ليفربول الإنجليزي فوزا مثيرا من ضيفه أياكس أمستردام الهولندي 2 /1 اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله حيث تقدم النجم المصري محمد صلاح بهدف لليفربول في الدقيقة 17 وبعدها بعشر دقائق أدرك الغاني محمد قدوس التعادل لأياكس.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة خطف المدافع الكاميروني جويل ماتيب هدف الفوز القاتل لليفربول.

واستعاد ليفربول وصيف النسخة الماضية، إتزانه في دوري أبطال أوروبا بعد خسارته القاسية على ملعب مضيفه نابولي 1 /4 في الوقت الذي خسر فيه أياكس بعد فوزه في الجولة الأولى على ضيفه جلاسكو رينجرز الاسكتلندي 4 /صفر.

ويمتلك أياكس ونابولي وليفربول ثلاث نقاط ولكن بمقدور نابولي أن ينفرد بالصدارة من خلال المواجهة التي تجمعه غدا الأربعاء بجلاسكو.

وحطم النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول العديد من الأرقام القياسية بهدفه في شباك أياكس أمستردام الهولندى، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا، حيث رفع محمد صلاح رصيده إلى 41 هدفا في دوري أبطال أوروبا، ليعادل السجل التهديفى للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، وأصبح صلاح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع ليفربول على ملعب "آنفيلد" بدوري أبطال أوروبا برصيد 15 هدفا متخطيا الأسطورة ستيفن جيرارد الذى يملك 14 هدفا.

وقطع النجم النجم المصرى محمد صلاح صيامه عن التهديف، وفك "النحس" الذي لازمه الفترة الماضية، بإحرازه الهدف الأول في شباك ضيفه أياكس أمستردام الهولندى، بالدقيقة 1.

وبدأ ليفربول مشواره في البطولة القارية بشكل كارثي وسقط على ملعب نابولي الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف في الوقت الذي اكتسح فيه أياكس ضيفه جلاسكو رينجرز الاسكتلندي بأربعة أهداف دون رد.

والتقى الفريقان أيضا في دور المجموعات لنسخة 2020 /2021 من البطولة القارية حيث فاز ليفربول بهدف دون رد في مباراتي الذهاب والإياب.

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