محمد صلاح يواصل تسجيل الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان

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حطم النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول العديد من الأرقام القياسية بهدفه في شباك أياكس أمستردام الهولندى، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا، حيث رفع محمد صلاح رصيده إلى 41 هدفا في دوري أبطال أوروبا، ليعادل السجل التهديفى للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، وأصبح صلاح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع ليفربول على ملعب "آنفيلد" بدوري أبطال أوروبا برصيد 15 هدفا متخطيا الأسطورة ستيفن جيرارد الذى يملك 14 هدفا.

وقطع النجم النجم المصرى محمد صلاح صيامه عن التهديف، وفك "النحس" الذي لازمه الفترة الماضية، بإحرازه الهدف الأول في شباك ضيفه أياكس أمستردام الهولندى، بالدقيقة 17، وعادل محمد قدوس النتيجة لفريق أياكس في الدقيقة "27".

وبدأ ليفربول مشواره في البطولة القارية بشكل كارثي وسقط على ملعب نابولي الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف في الوقت الذي اكتسح فيه أياكس ضيفه جلاسكو رينجرز الاسكتلندي بأربعة أهداف دون رد.

والتقى الفريقان أيضا في دور المجموعات لنسخة 2020 /2021 من البطولة القارية حيث فاز ليفربول بهدف دون رد في مباراتي الذهاب والإياب.

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