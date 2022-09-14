الملكي ينتظر لايبزيغ الجريح وسيتي يواجه دورتموند

المصدر: مدريد - أ ف ب

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يبحث ريال مدريد الإسباني حامل اللقب عن فوزه الثاني توالياً في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، عندما يستضيف اليوم لايبزيغ الألماني الجريح.

فيما يقود الهداف الفتاك النروجي إرلينغ هالاند مانشستر سيتي بطل إنجلترا أمام فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني. وفي المجموعة السادسة، يستقبل ريال مدريد، بطل المسابقة 14 مرة (رقم قياسي) والفائز في مباراته الأولى على أرض سلتيك الاسكتلندي 3 -صفر، لايبزيغ الألماني الذي مُني بخسارة مذلة أمام ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 4-1.

في المقابل، يحلّق ريال مدريد في حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني، وهو الوحيد الذي حقق خمسة انتصارات كاملة، متربعاً على الصدارة بفارق نقطتين عن غريمه برشلونة. يُذكر أن ريال كان قد حقق بداية بطيئة على أرضه الموسم الماضي، عندما سقط أمام شيريف تيراسبول المولدافي المتواضع 2-1، قبل أن ينفض الغبار ويحرز اللقب في النهائي على حساب ليفربول الإنجليزي بهدف نظيف.

وفي المجموعة السابعة، نقل هالاند شهيته التهديفية من دورتموند إلى سيتي، فسجل له ثنائية خلال فوزه الكاسح برباعية نظيفة على أرض إشبيلية الإسباني، ينوي تكرارها عندما يواجه فريقه السابق دورتموند الذي حمل ألوانه بين 2020 و2022 وسجل له 86 هدفاً في 89 مباراة.

وفي المجموعة الثامنة يزور باريس سان جرمان بطل فرنسا مكابي حيفا الإسرائيلي، بعدما قاده نجمه الشاب كيليان مبابي إلى الفوز على ضيفه يوفنتوس الإيطالي 1-2 في الجولة الأولى.

وفي المجموعة عينها، يبحث يوفنتوس، حامل اللقب مرتين (1985 و1996)، عندما يستقبل بنفيكا عن تعويض خسارته الافتتاحية ومساره المتعرج في الدوري المحلي، حيث تعادل أربع مرات في 6 مباريات ليتراجع إلى المركز الثامن وسط انتقادات لمدربه ماسيميليانو أليغري.

وفي المجموعة الخامسة، يبحث ميلان بطل إيطاليا وثالث الدوري راهناً عن فوزه الأول بعد تعادل على أرض سالزبورغ النمسوي (1-1)، عندما يستقبل دينامو زغرب الكرواتي الذي أطاح تشلسي الإنجليزي ومدربه الألماني توماس توخل.

وفي مباراة أعيدت جدولتها بسبب نقص موارد الشرطة بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، يحلّ نابولي الإيطالي على رينجرز الاسكتلندي في المجموعة الأولى، بعد فوزه الرائع على ليفربول الإنجليزي 1-4.

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