أحرز أولى أهداف ليفربول ضد أياكس.. محمد صلاح يقطع صيامه عن التهديف ويفك "النحس"

المصدر: البيان

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قطع النجم النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزى، صيامه عن التهديف، وفك "النحس" الذي لازمه الفترة الماضية، بإحرازه الهدف الأول في شباك ضيفه أياكس أمستردام الهولندى، بالدقيقة 17 من زمن المواجهة المقامة بينهما حاليا على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2022-2023، وعادل محمد قدوس النتيجة لفريق أياكس في الدقيقة "27".

وبدأ ليفربول مشواره في البطولة القارية بشكل كارثي وسقط على ملعب نابولي الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف في الوقت الذي اكتسح فيه أياكس ضيفه جلاسكو رينجرز الاسكتلندي بأربعة أهداف دون رد.

والتقى الفريقان أيضا في دور المجموعات لنسخة 2020 /2021 من البطولة القارية حيث فاز ليفربول بهدف دون رد في مباراتي الذهاب والإياب.

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