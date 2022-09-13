لاعب ليفربول السابق يطالب بـ"توبيخ" محمد صلاح حتى يعود لمستواه!

المصدر: وكالات

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اقترح لاعب ليفربول الإنجليزي السابق لكرة القدم، داني ميرفي، وصفة غريبة لحل أزمة تراجع مستوى النجم المصري محمد صلاح خلال الفترة الأخيرة.

ويعاني محمد صلاح من عقم تهديفي، فلم يسجل أي أهدف خلال آخر 4 مباريات مع ليفربول في كافة البطولات، ثلاث منها ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، وأخرى في دوري أبطال أوروبا، واكتفى بتسجيل هدفين فقط منذ بداية الموسم في أسوأ انطلاقة له مع "الريدز".

وقال ميرفي في تصريحات لإذاعة "توك سبورت" البريطانية: "يجب أن نكون حريصين على عدم المبالغة في هذا الأمر، هناك حالة من الرضا بين اللاعبين، لقد وقعوا فيما يطلق عليه منطقة الراحة".

وأضاف: "بالنسبة لصلاح فهو يحتاج لركلة، الأمر ليس له علاقة بالعقد الجديد الذي وقعه، لكنك تحتاج إليه في بعض الأحيان".

ووقع محمد صلاح (30 عاما) على عقد جديد مع ليفربول جعله الأعلى أجرا ليس فقط بين لاعبي "الريدز" بل وفي تاريخ النادي، براتب يتراوح من 350 إلى 400 ألف جنيه إسترليني.

ويشير ميرفي بهذه الركلة إلى ضرورة إحراج صلاح، قائلا: "يجب توبيخه أمام زملائه، لقد رأيت أفضل لاعب وسط في تاريخ ليفربول، ستيفن جيرارد، ما بين شوطي مباراة في دوري أبطال أوروبا يُطلب منه أن يقوم بالاستحمام".

وأصبح محمد صلاح هدافا للدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" في الموسم الماضي، مناصفة مع الكوري الجنوبي سون هيونغ مين مهاجم توتنهام هوتسبير.

وحصل النجم المصري لقب هداف الدوري ثلاث مرات خلال 5 مواسم مع "الريدز"، وحقق معه لقب ودوري أبطال أوروبا، وبطل الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبين لكأسي الرابطة والاتحاد الإنجليزي، ثم افتتح الموسم الحالي بلقب الدرع الخيرية ليصل إلى 7 بطولات مع ناديه حتى الآن، منذ أن انضم له في عام 2017.

يذكر أن داني ميرفي (45 عاما) دافع عن ألوان فريق ليفربول خلال الفترة من 1997 إلى 2004، حيث شارك في 246 مباراة، وسجل فيها 44 هدفا، وتوج بـ6 ألقاب، منها خماسية في عام 2001.

ويستضيف ليفربول مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أنفيلد" فريق أياكس أمستردام الهولندي، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ".

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