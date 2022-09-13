فرصة جديدة أمام ريال مدريد.. مفاجأة في عقد مبابي مع باريس سان جيرمان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن مفاجأة كبيرة في عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، الذي كان وقعه اللاعب الفرنسي مع النادي في مايو الماضي، ويمتد حتى 30 يونيو 2025.

وكان مبابي قاب قوسين أو أدنى من الانتقال بالمجان إلى صفوف ريال مدريد، لكنه تراجع عن قراره بعد ضغط كبير من النادي الباريسي، ليجدد عقده في النهاية مع البي سي جي حتى صيف 2025.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان مدته عامين فقط وتفعيل الموسم الثالث اختياري، ما يعني أن اللاعب مرتبط مع باريس حتى صيف 2024 وليس صيف 2025.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس لا يحق له تفعيل بند التمديد الموسم ثالث دون الحصول على موافقة مبابي، ما يؤكد أنه إذا كان ريال مدريد مازال لديه رغبة في ضمه سيحق له التفاوض معه بدءًا من الصيف المقبل 2023، حتى يستفيد باريس مادياً من رحيله قبل انتهاء عقده في 2024.

ورفض باريس سان جيرمان في صيف 2021 بيع مبابي إلى ريال مدريد، مقابل 180 مليون يورو، وتمسك ببقاء اللاعب ونجح بعد عام في تمديد عقده، ولكن يبدو أن مستقبل مبابي ستحوم حوله التكهنات لمرة ثالثة.

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