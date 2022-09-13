أوساسونا رابع "الليغا" بفوزه على ألميريا

المصدر: أ ف ب

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صعد أوساسونا، الذي يحقق بداية موسم مميزة، الى المركز الرابع في الدوري الإسباني لكرة القدم، إثر فوزه بهدف نظيف على مضيفه ألميريا أمس الاثنين في ختام المرحلة الخامسة.

وسجل الأرجنتيني تشيمي أبيلا الهدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة 28 بعد أن وصلته الكرة في منتصف المنطقة من عرضية روبن غارسيا تابعها بيسراه في الشباك.

وألغى الحكم هدفًا لغارسيا قبل الاستراحة بعد العودة الى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" بسبب لمسة يد من اللاعب عندما تابع الكرة برأسه في الشباك (45+4).

وهذا الفوز الرابع لأوساسونا ليرفع رصيده الى 12 نقطة بالتساوي مع ريال بيتيس الثالث، الذي ألحق به الهزيمة الوحيدة هذا الموسم وعلى بُعد نقطة من برشلونة الثاني وثلاث من ريال مدريد المتصدر.

أما ألميريا؛ الصاعد هذا الموسم الى دوري الأضواء، فمُني بالخسارة الثالثة مقابل فوز وحيد (ضد إشبيلية) وتعادل برصيد 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

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