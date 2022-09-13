ليفربول يكشف عن طريقة تكريم الملكة إليزابيث أمام أياكس أمستردام

المصدر: وكالات

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أعلن نادي ليفربول أنه سيكرم ذكرى الملكة إليزابيث الثانية التي فارقت الحياة الخميس الماضي في مباراته أمام أياكس أمستردام الهولندي غدا الثلاثاء، ضمن دوري الأبطال.

وسيقف لاعبو فريق ليفربول وضيفه أياكس أمستردام دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة التي يحتضنها ملعب "أنفيلد"، في ثاني جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، وسيرتدون شارات سوداء.

كما سترفع الأعلام على نصف سارية في ملعب "أنفيلد" طوال فترة المباراة، بينما سيظهر شعار نادي ليفربول على منصات التواصل الاجتماعي باللونين الأبيض والأسود.

وذكر ليفربول في بيانه بزيارة الملكة لملعب "أنفيلد" في 1993 بالتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس النادي، كما أشار أيضا إلى تكريم عدد من رموز "الريدز" من قبل الملكة إليزابيث الثانية على مدار السنوات مثل بيل شانكلي وبوب بيزلي وجيرارد أولييه، وستيفن جيرارد.

كما ارتبط اسم الملكة إليزابيث الثانية بذكرى طيبة مع النادي، حيث أنها سلمت لقائد الفريق رون يتس في ملعب "ويمبلي" كأس إنجلترا في عام 1965، حيث أنها كانت المرة الأولى التي يتوج فيها ليفربول باللقب.

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