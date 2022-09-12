في صفقة انتقال حر..نيوكاسل يضم حارس ليفربول السابق كاريوس

المصدر: أ ف ب

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تعاقد نادي نيوكاسل الانجليزي مع حارس مرمى ليفربول السابق الالماني لوريس كاريوس بعقد قصير الأمد لتعويض غياب كارلو دارلو، بديل الحارس الاساسي نيك نيك بوب.

وانضم الألماني الذي بات لاعبًا حرًا منذ أن غادر ليفربول في يونيو الفائت بصفقة حتى يناير المقبل مع خيار التمديد حتى نهاية الموسم.

ويصل الحارس البالغ 29 عامًا بعد إصابة دارلو في الكاحل أثناء التدريب.

وقال مدرب نيوكاسل إيدي هاو "نحن سعداء بضم لوريس الى مجموعة حراس المرمى لدينا. هو حارس جيد جدًا ولديه خبرة في الدوري الانجليزي والمنافسات الاوروبية وسيشكل منافسة ويقدم دعمًا خلال فترة مهمة من الموسم".

وكان كاريوس في السابق الخيار الاول لليفربول في حراسة المرمى تحت قيادة المدرب الالماني يورغن كلوب، لكنه لم يخض اي مباراة مع الفريق منذ أن أرتكب خطأين فادحين تسببا بهدفين في الهزيمة 3-1 أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018.

وعلّق على انضمامه الى الماغبايز "لدى نيوكاسل مدرب رائع ويلعب كرة قدم جذابة حقًا. شعرت أنه المشروع المناسب لي وأنا متحمس للعمل مع المدربين وزملائي الجدد".

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