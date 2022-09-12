لاعب ليفربول ينصح كلوب بإراحة محمد صلاح وإبعاده!

المصدر: البيان

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نصح الإسباني لويس غارسيا لاعب ليفربول السابق، مدرب الفريق الحالي يورغن كلوب، بالاستغناء عن النجم المصري محمد صلاح في القائمة الأساسية، مشيراً إلى أن اللاعب بحاجة إلى الراحة خلال الموسم الحالي.

وسجل صلاح هدفين فقط في الموسم الحالي مع ليفربول، لكنه لم يعد كما كان عليه المواسم الماضية، إذ قلت خطورته، وربط البعض ذلك بسبب توقيعه العقد الجديد مع ليفربول في يوليو الماضي والذي يبقى بموجبه في "آنفيلد" حتى 2025.

وقال غارسيا بطل دوري أبطال أوروبا 2005 مع ليفربول لشبكة "إي إس بي إن" مساء الأحد: محمد صلاح يعرف أكثر من أي شخص آخر أنه لا يعيش أفضل حالاته في الموسم الحالي، لا يتجاوز اللاعبين ولا يتواجد داحل الصندوق ويلعب بعيداً عن المرمى، يبقى في أبعد نقطة على الطرف عن المرمى على عكس المناطق القريبة منه والتي يظهر فيها خطورته.

ويرى غارسيا وفقا للعربية نت أن كلوب أخطأ بعدم سحب صلاح من ملعب مباراة نابولي وليفربول الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، وأتبع: كان من المفترض أن يرتاح صلاح أمام نابولي، لكنه لعب 60 دقيقة.

وواصل: من المهم أن يفهم صلاح صعوبة لعب 63 مباراة أو 70 في الموسم مثلما فعل سابقاً، يجيب أن يرتاح وأن يبقيه كلوب على مقاعد البدلاء، الموسم طويل وهناك كأس عالم، وبعض اللاعبين سيحتاجون إلى الراحة.

ولن يشارك محمد صلاح وزميله المهاجم لويس دياز في نهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام في نوفمبر المقبل بسبب عدم تأهل منتخبي مصر وكولومبيا إلى البطولة

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