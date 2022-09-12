نيمار يخلد اسمه في تاريخ باريس سان جيرمان

المصدر: وكالات

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بات نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، رابع أفضل هداف في تاريخ النادي، بعد هدفه ضد ستاد بريست، السبت، ضمن الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

ووفقا لموقع Get Football French News، فإن نيمار تجاوز رصيد البرتغالي بيدرو بوليتا، البالغ 109 أهداف، وهو الآن رابع هداف في تاريخ النادي برصيد 110 أهداف.

ولعب باوليتا على مدار 5 مواسم مع فريق العاصمة الفرنسية، وخاض 211 مباراة مع النادي، قبل مغادرته في صيف 2008.

وتخطى نيمار رصيد بوليتا بعد 152 مباراة فقط مع الفريق الفرنسي، بهدفه في المباراة ضد بريست، ليقود فريقه للفوز (1-0).

ويعتبر الأوروغوياني إدينسون كافاني، هو الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، حيث سجل 200 هدفا في 301 مباراة.

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